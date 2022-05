Le ottime offerte del volantino Euronics fanno davvero esultare gli utenti, all’interno della corrente campagna promozionale, difatti, sarà possibile accedere ad un numero crescente di smartphone in promozione, oltre a svariati prodotti di tecnologia generale.

Il risparmio è importante, e finalmente gli acquisti risultano essere effettuabili praticamente ovunque in Italia, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo. I prodotti sono commercializzati con la più classica garanzia della durata di 24 mesi, nonché comunque con la possibilità di approfittare della variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Euronics, occhio agli sconti: questi sono i migliori prezzi

Caccia agli sconti in casa di Euronics, il risparmio è assicurato su tantissimi prodotti di tecnologia, ma come al solito volgiamo la nostra attenzione verso il mondo degli smartphone, per capire fino in fondo la qualità generale degli sconti.

Avvicinarsi al volantino Euronics volendo acquistare un prodotto di fascia alta è davvero facilissimo, infatti risulta essere disponibile un incredibile Samsung galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 749 euro, e dimostra ancora oggi di essere uno dei foldable più richiesti e desiderati dell’anno.

In alternativa è possibile pensare di buttarsi a capofitto su un modello più classico, ovvero il Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo comunque è sceso a soli 480 euro, fermo restando una delle migliori soluzioni dell’ultimo periodo. Questo e molto altro ancora vi attende da Euronics, scoprite gli sconti più interessanti sul sito ufficiale.