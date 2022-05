Un elenco di offerte veramente spaventose è disponibile in questi giorni nei punti vendita di casa Esselunga, i quali permettono al cliente finale di spendere sempre meno, indipendentemente dalla qualità del prodotto che è stato selezionato.

Il volantino è indiscutibilmente una delle migliori soluzioni del periodo, in quanto è perfettamente in grado di battagliare con i più importanti rivenditori di elettronica, senza sfigurare. Nel caso in cui vogliate risparmiare, dovete comunque ricordare che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, data l’impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, o presso altre location in Italia.

Se volete ricevere gratis i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: offerte e prezzi sempre più interessanti

L’intera campagna promozionale di Esselunga degli ultimi giorni, ruota attorno alla cosiddetta offerta tech, ovvero una singola offerta mirata ed applicata su un modello tecnologico. Fino al 25 maggio, infatti, gli utenti potranno pensare di mettere le mani sull’ultimo Apple iPad 9, oggi disponibile nella variante che prevede 64GB di memoria interna e solamente WiFi.

Il prezzo di vendita di 325 euro è più che adeguato per l’effettiva qualità del prodotto, che ricordiamo essere dotato di un ampio display da 10.2 pollici, nonché comunque processore A13 Bionic, fotocamera principale da 8 megapixel e secondaria da 12 megapixel, con inoltre una batteria che dovrebbe garantire una autonomia fino a 10 ore di utilizzo.

Il prodotto viene commercializzato, come anticipato del resto, con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato, in quanto non dispone di una rete cellulare, ma solamente della connettività WiFi.