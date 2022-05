Energia senza limiti gratis: un motore elettromagnetico alimenta la favola

La bolletta della luce lievita ogni mese sempre di più per via della crisi, ma sappiatelo subito: non c’è altra soluzione. Certo i vari governi potrebbero intervenire per regolare un po’ di più la situazione, ma se state aspettando che qualcuno porti a casa vostra la possibilità di avere energia illimitata e gratuita, state solo perdendo del tempo.

Non esiste infatti un modo per generare illimitatamente energia, cosa che effettivamente se si verificasse potrebbe modificare l’andamento dell’umanità. Allo stesso tempo bisogna dire che tutte le soluzioni presentate e tutti i progetti di cui si parla senza fondamento sul web, risultano totalmente inutili per tale fine. Potrete infatti semplicemente attenervi a quelle che sono le nuove tecnologie per generare energia risparmiando, ma non sarà mai senza limiti e gratuita.

Energia illimitata e gratuita: tutti quelli che sostengono che possa verificarsi una cosa del genere mentono

Sfogliando le tantissime pagine del web è possibile imbattersi molto spesso in alcune teorie che addirittura porterebbero le persone a credere a cose impossibili. Una di queste è la possibilità di generare energia in maniera illimitata e soprattutto gratuita.

Ribadiamo ancora una volta che tale concetto non è assolutamente possibile, nonostante siano tante le teorie che girano. Una di queste parlerebbe di un motore elettromagnetico in grado di generare energia senza limiti. Ovviamente si tratta di una teoria priva di qualsiasi fondamento, dal momento che nulla sarebbe possibile sfruttando tale tipo di tecnologia. Bisognerebbe quindi affidarsi agli impianti eolici, alle dighe e a tutto ciò che già conosciamo.