Carrefour conferma la vendita di uno dei suoi punti vendita in Italia, un passaggio importante in favore di un altro brand/realtà sul territorio, comunque in grado di garantire continuità al servizio generalmente offerto.

In questi mesi gli abitanti di Frosinone, che sono soliti frequentare il centro commerciale Le Sorgenti , noteranno un cambio importante alla guida del punto vendita interno; Carrefour ha difatti ceduto la titolarità al Gruppo Gros-Romano Supermercato, una realtà con oltre 18 negozi in Italia e dal fatturato superiore al miliardo di euro. Il nuovo punto vendita venderà merci a marchio IperDem, fermo restando la possibilità di acquistare beni alimentari e di prima necessità.

Offerte e codici sconto Amazon gratis sono il pane quotidiano del nostro canale Telegram, scoprite subito le migliori offerte a questo link.

Carrefour: la chiusura del negozio è ufficiale, ma proseguono le offerte

Carrefour stringe il cerchio delle offerte, nonostante la chiusura di un solo negozio, proponendo agli utenti una buonissima selezione di sconti mirati su smartphone più o meno interessanti. Tutti sono in vendita a meno di 300 euro, e vanno difatti a toccare e comprendere più che altro la fascia bassa della telefonia mobile; i modelli acquistabili sono Oppo A74, disponibile a 199 euro, come anche Galaxy A03s, Redmi Note 10S, Galaxy A32, Alcatel 1S 2021, Realme 8 e similari.

Gli utenti che invece vorranno mettere le mani su uno smartphone Apple, potranno pensare di acquistare l’ottimo Apple iPhone X, un ricondizionato che al giorno d’oggi è disponibile a 359 euro. Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi quanto prima al sito ufficiale, scoprirete le nuove offerte speciali.