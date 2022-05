WhatsApp per iOS acquisirà presto una caratteristica intrigante: la possibilità di abbandonare di nascosto i gruppi. Con l’app che ora consente fino a 512 persone in una chat di gruppo, è comprensibile che gli utenti non vogliano guardare quando ogni membro esce dal gruppo. Con questo in mente, gli utenti potranno uscire da una chat di gruppo senza essere notati da altri utenti in una versione futura.

Solo l’amministratore del gruppo e l’utente che ha lasciato la conversazione verranno avvisati, secondo WABetaInfo. A parte questo, nessuno degli altri membri saprà che hai lasciato il gruppo. Secondo il rapporto, WhatsApp visualizzerebbe il seguente messaggio: ‘Abbandonare questo gruppo? Solo tu e gli amministratori del gruppo verrete avvisati che avete lasciato il gruppo.’

WhatsApp rilascerà presto un aggiornamento

Questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e WABetaInfo è stata in grado di fornirci un’anteprima per gentile concessione di una versione desktop di WhatsApp. Sarà accessibile per utenti iOS e Android in una versione futura.

WhatsApp sta anche preparando un abbonamento Premium per i clienti Business oltre a questa funzionalità. In precedenza, 9to5Mac affermava che una delle funzionalità del nuovo piano di abbonamento sarebbe stata la possibilità di connettere fino a dieci dispositivi allo stesso account WhatsApp.

“WhatsApp ha anche in programma di offrire la possibilità di creare un collegamento aziendale personalizzato unico: le aziende possono già utilizzare collegamenti brevi per consentire ai clienti di contattarli aprendo un collegamento che include il loro numero di telefono, ma WhatsApp Premium consentirà agli account aziendali di creare un collegamento personalizzato, ” secondo WABetaInfo.

Non è noto quando WhatsApp Premium sarà accessibile o quali altre funzionalità verranno offerte.