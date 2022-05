All’inizio di quest’anno si diceva che Twitter stesse lavorando a un nuovo modo per i creatori di creare spazi speciali per i loro “super follower”. Ora, il social network ha rivelato che la funzione Spaces sarà disponibile per i creatori di Super Follows, consentendo loro di condurre una discussione audio privata con solo follower paganti.

I creatori possono utilizzare Super Follows per addebitare una quota di abbonamento mensile per l’accesso a tweet esclusivi. Questi follower avranno ora accesso a spazi privati, la piattaforma audio live di Twitter, oltre ai normali tweet.

Twitter, la funzione non è disponibile per tutti i paesi

È importante notare che gli Spazi per Super Follow sono diversi dagli Spazi con biglietto, che sono un’altra opzione disponibile per tutti gli utenti che consentono loro di addebitare un prezzo fisso a ciascun utente che desidera unirsi a quello Spazio. Entrambe le funzionalità sono metodi con cui Twitter può monetizzare la sua piattaforma in modi diversi dalla pubblicità.

La funzione Super Follows è attualmente disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti. I creatori che vogliono candidarsi devono avere almeno 18 anni, avere almeno 10.000 follower e aver twittato almeno 25 tweet negli ultimi 30 giorni. I creator accettati nel programma Super Follows possono addebitare una quota di abbonamento mensile di 2,99, 4,99 o 9,99 dollari.

Altri miglioramenti significativi alla piattaforma audio live Spaces dell’azienda sono stati introdotti il ​​mese scorso, tra cui un nuovo pulsante del thread di chat e la possibilità di condividere frammenti di audio. Twitter ha reso disponibile ad alcuni utenti “Cerchie”, che funzionano in modo simile a Super Follows ma sono gratuite e destinate agli amici intimi.

Non si sa quando Super Follows sarà disponibile nei nuovi paesi.