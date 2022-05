Truffa: si finge paziente per impietosire, deruba tutto l'ospedale

Quanto sarebbe bello un mondo senza individui sempre pronti a giovare sulle disgrazie dell’altro? Eppure, sebbene siamo nel 2022, le frodi anziché diminuire stanno aumentando a vista d’occhio. La truffa di cui parleremo oggi vede (per rimanere in tema) protagonista un finto paziente. Come se non bastasse il criminale finge di essere un incaricato dall’azienda ospedaliero universitaria in cerca di una raccolta fondi.

Truffa: dipendente dell’azienda o criminale?

La stessa azienda ospedaliero universitaria ha avvertito tutti parlando della presenza di un individuo che chiederebbe denaro alle persone di passaggio al policlinico inventando milioni di scuse.

Si legge: “L’Azienda Ospedaliero Universitaria rende noto che in questi giorni è stato segnalato un uomo che si presenta ai pazienti ricoverati e si spaccia per paziente o addirittura come incaricato dell’azienda per una raccolta fondi, al fine di sfruttare la generosità di pazienti e accompagnatori. L’uomo non è stato ancora individuato. Nessuno – chiarisce ancora l’azienda ospedaliero-universitaria – è autorizzato a chiedere denaro all’interno degli ospedali dell’azienda. Raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di segnalare al personale eventuali persone sospette. L’uomo è stato visto nei giorni scorsi al Padiglione Oncologico Piercamillo Beccaria ma è stato segnalato anche in altri reparti e ambulatori”.

Cosa vi ricorda questa truffa? Nulla? Bene, ve lo diciamo noi. Già in passato, con la stessa tecnica, il finto idraulico Berselli a Baggiovara riuscì a farsi consegnare denaro da diverse persone dicendo di essere un vecchio conoscente. L’uomo, di ben 71 anni, era poi stato individuato e denunciato dalla polizia dopo le numerose segnalazioni.