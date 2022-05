Truffa dei bitcoin: non lasciatevi convincere dal messaggio subdolo, vi deruberà!

Di truffe ne è pieno il mondo, non c’è bisogno di dirlo. Ma di quelle che vedono protagonisti i bitcoin, non ne avevamo sentito parlare poi così tanto. Con la diffusione delle criptovalute tale fenomeno si sta diffondendo sempre di più. In cosa consiste la truffa dei bitcoin?

I Bitcoin sono criptovalute, ovvero un sistema di pagamento valutario internazionale creato nel 2009 da un inventore anonimo. Secondo il sito laleggepertutti.it, “in Italia non c’è una legge che vieti di fare acquisti avvalendosi di moneta digitale; questo significa che comprare in criptovalute è legale, nonostante questi ‘soldi virtuali’ non siano ancora riconosciuti da alcuna legge“.

Tornando alla frode, in un post trappola si legge: “Ciao amici e famiglia, sono così felice per il nuovo investimento indovina cosa ho appena investito con questa signora? Nel mining di Bitcoin ho investito 500€ e ho recuperato 10.000€ in sole 2 ore. Questo è reale e legittimo, credetemi questa signora ha il migliore trading. Io sono venuto a condividere la mia testimonianza e voglio che tu provi ora e vedi come funziona. Non perdere questa opportunità, inviale un messaggio di testo diretto a @… e inizia. Non dimenticare di ringraziarmi più tardi quando inizi a fare davvero soldi con il mio mentore.”

Non è così difficile intuire la falsità di un post simile: basta guardare la punteggiatura e la risposta è plateale. Trattasi di una truffa che serve solo a rubare il profilo, utilizzato poi per condividere Storie e post falsi con fine di furto. Pertanto fate attenzione: non inserite dati personali né inviate soldi se non siete sicuri del destinatario.