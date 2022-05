Trony riesce a convincere all’acquisto un numero sempre crescente di utenti e consumatori, con il lancio di una campagna promozionale veramente di alto livello, caratterizzata da prezzi decisamente convenienti, ed una buonissima qualità di sconti effettivamente applicati.

Gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero poter acquistare nuovi prodotti, devono sapere che per fruire della corrente campagna promozionale, sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso il negozio fisico di Trony, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. In parallelo, tutti gli acquisti superiori ai 199 euro, inteso come valore complessivo dell’ordine, potranno essere pagati in comode rate fisse mensili, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, correndo subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: occasioni ed offerte, ecco le migliori di Maggio

Con Trony non si scherza assolutamente, grazie all’ultimo volantino, infatti, gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio, per riuscire a risparmiare al massimo, senza dover limitare la scelta a specifici modelli. E’ bene sapere, infatti, che con il meccanismo attuale tutti potranno pensare di aggiungere al carrello due prodotti differenti (non possono essere identici), appartenenti a qualsiasi categoria merceologica.

Fatto questo, nel momento in cui si giungerà in cassa, sarà possibile ricevere in cambio uno sconto del 50% sul listino del meno caro della coppia. Prestate attenzione, la riduzione sarà immediata, non verrà emesso un buono sconto, né un rimborso postumo. Tutti i dettagli del volantino attuale, lo ricordiamo, sono disponibili solo ed esclusivamente online sul sito ufficiale di Trony.