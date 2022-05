Telegram si impone come una delle piattaforme più in evoluzione per la messaggistica istantanea. Gli sviluppatori nel corso di queste settimane vogliono dichiarare battaglia dura a WhatsApp per la leadership nel settore. Se WhatsApp ha previsto una serie di aggiornamenti nel corso di queste settimane, Telegram risponde con un’ulteriore proposta.

Telegram, l’aggiornamento per i toni vocali

Gli sviluppatori di Telegram hanno pensato ad un upgrade per rendere l’esperienza della piattaforma di messaggistica sempre più personalizzata per gli utenti. Coloro che sono iscritti alla chat avranno ora la possibilità di impostare suonerie e toni sulla base di file audio disponibili sul dispositivo. Un qualsiasi file audio presente su smartphone potrà quindi essere trasformato in un suono di notifica.

L’aggiornamento mira a garantire un’esperienza sempre più personalizzata per gli utenti, a discapito di WhatsApp. Sulla principale chat di messaggistica, infatti, questa possibilità ancora non è contemplata.

Sempre per gli utenti di Telegram c’è inoltre la possibilità di modificare la gestione delle chat meno importanti o più ingombranti. Se sino a qualche settimana fa, la chat garantiva al pubblico la possibilità di silenziare le conversazioni per un massimo di 8 ore o di 2 giorni, ora coloro che sono iscritti sulla piattaforma di messaggistica avranno la possibilità di personalizzare il tempo per lo stop alle notifiche di una determinata conversazione.

Tale upgrade sarà disponibile sia per le conversazioni singole sia per le conversazioni di gruppo e i canali. Questi aggiornamenti saranno rilasciati sulle versioni di Telegram sia per iPhone che per smartphone Android di recente data.