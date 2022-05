Monete speciali: quella da un euro vale più di quanto pensi, non fartela scappare!

Se seguite il nostro sito saprete sicuramente che le monete speciali variano di valore anche in base allo stato di conservazione. Esistono diverse categorie per la classificazione: FDC, SPL, BB, MB, B, D, FS.

Monete speciali: lo stato di conservazione e le sue variazioni

Le monete speciali FDC sono le Fior di Conio, nonché le nuove di zecca e valgono più di tutte. La categoria SPL (splendido) indica tutte quelle valute circolate poco e che hanno pochi segni di consunzione. La sigla BB sta per bellissimo e indica le monete che hanno circolato e che appunto presentano qualche piccolo segno di consunzione.

MB è lo stato delle monete molto bello: significa che esse sono circolate molto ed alcune parti non sono più visibili. B (bello): in circolo da molto. Sono lisce, molte parti non si leggono e alcuni rilievi non ci sono più. D, ovvero discreto, vuol dire che le monete sono soprattutto lisce, hanno rilievi leggermente visibili o addirittura illeggibili. Infine Fs, significa fondo specchio e non si riferisce allo stato di conservazione bensì ad un procedimento di fabbricazione con fondi speculari che molte volte hanno rilievi satinati.

L’elenco

Tra le monete da 1 euro più rare e preziose ci sono: