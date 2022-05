Non è un segreto il fatto che il mercato immobiliare virtuale stia crescendo alle stelle. In effetti, alcuni investitori stanno pagando milioni per appezzamenti di terreno.

“Il metaverso è la prossima iterazione dei social media“, ha affermato Andrew Kiguel, CEO di Tokens.com con sede a Toronto, che investe in immobili metaverse e risorse digitali legate ai token non fungibili.

“Puoi andare a un carnevale, puoi andare a un concerto di musica, puoi andare in un museo“, ha detto Kiguel.

In questi mondi virtuali, persone reali interagiscono come personaggi simili a cartoni animati chiamati avatar, simili a un videogioco multiplayer in tempo reale. Oggi le persone possono accedere a questi mondi attraverso un normale schermo di computer, ma Meta e altre aziende hanno una visione a lungo termine di costruire mondi immersivi a 360 gradi, a cui le persone accederanno attraverso occhiali di realtà virtuale come Oculus di Meta.

Un recente rapporto del gestore di criptovalute Grayscale stima che il mondo digitale potrebbe trasformarsi in un business da 1 trilione di dollari nel prossimo futuro.

Qui, i principali artisti, tra cui Justin Bieber, Ariana Grande e DJ Marshmello, si esibiscono come i propri avatar. Anche Paris Hilton ha organizzato una festa di Capodanno sulla sua isola virtuale.

Un mondo virtuale in continua crescita

La società di Kiguel ha recentemente ceduto quasi 2,5 milioni su un pezzo di terra a Decentraland, uno dei numerosi mondi popolari del metaverso. “I prezzi sono aumentati dal 400% al 500% negli ultimi mesi”, ha affermato Kiguel.

Un altro mondo del Metaverso è il Sandbox, dove la società di sviluppo immobiliare virtuale di Janine Yorio, Republic Realm, ha speso circa 4,3 milioni per un appezzamento di terreno virtuale.

Yorio dice alla CNBC che la sua azienda ha venduto 100 isole private virtuali l’anno scorso per $ 15.000 ciascuna. “Oggi vendono per circa $ 300.000 ciascuno, che casualmente è lo stesso del prezzo medio di una casa in America“, ha detto.

“Il mondo digitale, per alcuni, è importante quanto il mondo reale”, ha detto alla CNBC il broker immobiliare con sede a Miami Oren Alexander. “Non si tratta di ciò in cui tu e io crediamo, ma di ciò che farà il futuro”.