Una campagna promozionale tanto interessante è da tempo che non la vedevamo, finalmente con Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di incredibili prezzi bassi applicati sia sui beni di prima necessità, che sugli alimentari.

Il volantino nasce per soddisfare le esigenze del maggior numero di utenti possibili, di conseguenza gli acquisti saranno effettuabili praticamente ovunque in Italia, senza differenze particolari in termini di regioni di appartenenza. Per estendere al massimo l’accessibilità, segnaliamo comunque la possibilità di godere delle medesime riduzioni anche tramite il sito ufficiale, godendo della spedizione gratuita a domicilio, nel caso in cui l’ordine fosse superiore ai 19 euro.

A questo link potete trovare i codici sconto Amazon gratis ed un lungo elenco di offerte da non perdere.

Coop e Ipercoop mettono alle strette Unieuro

Offerte pazzesche, anche se più che altro legate alla fascia media della telefonia mobile, sono raccolte all’interno dell’ultimo volantino di Coop e ipercoop, il quale punta a far sognare gli utenti con un risparmio assicurato.

I modelli disponibili all’acquisto sono tutti disponibili a meno di 450 euro, e fanno letteralmente impazzire coloro che volevano cercare il migliore rapporto qualità/prezzo possibile. Il top assoluto è sicuramente il samsung Galaxy A53, un prodotto decisamente recente, disponibile proprio a 449 euro; volendo pesare nei modelli dello scorso anno, la scelta potrà ricadere direttamente su Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo inferiore ai 300 euro, non offre sicuramente giustizia alla grandissima qualità del prodotto stesso.

I dettagli del volantino sono comunque raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.