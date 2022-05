Una serie di offerte davvero da non perdere di vista, attende gli utenti che vorranno in questi giorni recarsi presso un qualsiasi punto vendita Comet sul territorio nazionale, oppure affidarsi al sito ufficiale della medesima azienda.

Avete capito bene, l’ampia disponibilità rappresenta indubbiamente uno dei punti di forza della campagna corrente, poiché tutti gli ordini completati online sull’e-commerce, prevedono a loro volta la spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che la spesa sia immediatamente superiore ai 49 euro. Inoltre, coloro che vorranno investire più di 199 euro, potranno anche optare per la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Comet: questi sono i nuovi sconti del mese

Tanti prezzi bassi si nascondono alle spalle di un volantino Comet che vuole sicuramente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, garantendo ugualmente all’utente un risparmio degno di nota. Sfogliando le pagine della campagna, notiamo difatti la possibilità di approfittare dell’ottimo Samsung Galaxy S21 FE, un top di gamma a tutti gli effetti, di recentissima commercializzazione, in vendita però a soli 449 euro.

L’alternativa, sempre restando entro i 600 euro di spesa complessivi, è rappresentata dall’Apple iPhone 11, uno smartphone che non sarà recentissimo, ma comunque può ancora dire la sua nella rivendita di elettronica, ed in un mercato ormai divenuto intriso di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Le occasioni dell’attuale volantino Comet, sono ad ogni modo raccolte e disponibili in esclusiva a questo indirizzo.