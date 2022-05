Telegram: attenti ai vostri green pass, potrebbero esser stati venduti sul portale

Telegram, dati dei vaccinati in vendita sulla piattaforma?

All’interno di questa chat Telegram non autorizzata circolano dati sensibili come il nome, cognome, il codice fiscale, il cap, il cellulare, la provincia, il codice fiscale, il comune di domicilio, l’asl di appartenenza, l’email e molto altro ancora. Insomma, praticamente tutto ciò che di importante c’è. Quello che insospettisce in particolar modo è la grande quantità di dati promessi (oltre 6 milioni e mezzo di indirizzi mail e oltre 5,3 milioni di password) e la cifra folle con cui vengono venduti. Stiamo parlando di numeri a 4 cifre: ben 1200 dollari!