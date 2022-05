A breve potrebbero esserci interessanti novità legate al pagamento del canone RAI. Il Governo sta infatti valutando un drastico cambiamento per la tassa della tv di Stato, con la possibile eliminazione dalle attuali bollette dell’energia elettrica.

RAI, gli scenari per l’addio del canone in bolletta

Lo scenario del canone eliminato dalle bollette nasce dal varo del Decreto Concorrenza lo scorso inverno. Proprio in questo Decreto, il Governo ha valutato la possibilità di eliminare il canone RAI dalle fatture per l’energia elettrica.

Ulteriore fattore da non trascurare sarebbe inoltre la richiesta dell’Europa. Da quando l’Italia ha aderito al programma del PNRR europeo, l’Unione Europea chiede massima trasparenza per il pagamento delle componenti aggiuntive rispetto al canone.

Lo scenario per il pagamento del canone RAI non dovrebbe impattare sulle economie degli italiani nel corso di questo 2022, ma dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo 2023.

Nel 2023 sarebbe quindi eliminata la riforma del 2015, quella che ha introdotto il pagamento del canone RAI sulle bollette per l’energia elettrica. Questa riforma legata al Governo Renzi ha anche abbassato il costo del canone agli attuali 90 euro rispetto ai 117 euro di partenza. Introdotta anche la possibilità di dilazionare mensilmente i pagamenti.

Lo stop al canone RAI sulle bollette non vuol dire però cancellare definitivamente il canone. Il Governo è già al lavoro per pensare una soluzione alternativa in modo da non favorire l’evasione per la tassa, evasione sino al 2015 con indici altissimi. L’indotto di questo pagamento porta nelle casse della tv di Stato ben 1,7 miliardi di euro.