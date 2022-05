Una delle grandi soluzioni ai problemi dell’umanità sarebbe quella di riuscire a produrre energia in maniera illimitata. Purtroppo questa opportunità non esiste, prima che qualcuno possa cominciare a crederci per davvero.

Da diversi mesi si sta diffondendo la voce della presenza di un motore elettromagnetico in fase di test che potrebbe generare energia senza limiti e in maniera gratuita. Ovviamente l’esistenza di motori elettromagnetici è reale, ma non è altrettanto reale la possibilità di generare energia illimitata. Sarebbe dunque sbagliato dire che i motori elettromagnetici possono creare energia senza limiti, dal momento che nulla di tutto ciò è possibile almeno per quanto riguarda i giorni attuali.

Energia è limitata gratuita: non esiste un modo per crearla ma ci sono soluzioni molto vantaggiose

Una soluzione potrebbe essere Hydro, sistema che cambia tutto: le reazioni che avvengono sono di tipo chimico-fisico. Ricordiamo che ovviamente si tratta di un modo per generare energia, anche se non gratuitamente e soprattutto non illimitatamente.

Questo tipo di cella dunque produce calore con delle dinamiche diverse, creando un output energetico con delle interazioni che riguardano particelle subatomiche degli atomi del syngas impiegato.

Il tutto funziona con pochissima energia elettrica, la quale viene moltiplicata da questo sistema innovativo e con il vapore in uscita dalla turbina che viene recuperato e condensato con lo scambio termico per essere riciclato in veste di acqua. Sembrerebbe quindi molto sostenibile pensando che i sistemi industriali prodotti dalla ditta arrivano a coprire un range di energia che va da 250 kWh fino a 3000 kWh per medie e grandi aziende.