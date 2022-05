CoopVoce batte TIM con le offerte EVO da 100 giga che partono da 4 euro

Tra tutti i gestori mobili presenti in Italia, ci sono quelli virtuali che stanno riuscendo ad avere grande successo soprattutto per via dei loro prezzi. Le offerte di CoopVoce, soprattutto quelle Evolution, includono al loro interno delle opportunità eccezionali come anche un regalo da 20 € per chiunque sottoscriva la promo da 100 giga.

Ricordiamo che le promo però sono diverse tra loro e possono venire incontro agli utenti in base alle loro esigenze. Stiamo parlando di un gestore che ormai riesce ad unire qualità e quantità, oltre anche alla grande convenienza in termini di prezzi che peraltro durano per sempre e per tutti.

CoopVoce propone le sue Evolution ma sempre con gli stessi prezzi: ecco l’elenco completo

Ricordiamo che queste offerte da parte di CoopVoce appartengono alla linea Evolution. Stiamo parlando di una famiglia di offerte che dura ormai da diversi mesi all’interno del sito ufficiale del gestore, il quale è riuscito a monopolizzare il mondo dei gestori virtuali.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS