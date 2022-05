Una nuova interessante campagna promozionale si staglia all’orizzonte, gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su incredibili prodotti, i quali riescono indubbiamente a raggiungere prestazioni da top di gamma, dietro il pagamento di un contributo ridotto. Questa è la nuova soluzione pensata da Coop e Ipercoop.

Spendere poco è molto più semplice di quanto potreste immaginare, grazie al volantino corrente, tutti si ritrovano a poterne usufruire in assoluta semplicità. Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono essere completati in ogni negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale; a spingere molto su una simile soluzione, troviamo inoltre la possibilità di fruire della spedizione gratuita verso il domicilio, da richiedere al superamento dei 19 euro di spesa.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram, nasconde offerte e codici sconto Amazon gratis, oltre a tantissimo altro ancora.

Coop e Ipercoop: offerte e prezzi con i migliori sconti del mese

Risparmio davvero incredibile per tantissimi utenti sul territorio nazionale, in questi giorni infatti sono disponibili sconti speciali con prezzi economici e pronti a fare letteralmente la storia della rivendita di elettronica. Al netto dei beni di prima necessità e dei tantissimi alimentari disponibili, segnaliamo comunque la presenza di ottime riduzioni legate alla telefonia mobile, più che altro alla fascia intermedia.

Coloro che vorranno acquistare, potranno in effetti riuscire a risparmiare mettendo le mani su Galaxy A53, il cui prezzo è di soli 449 euro, oppure anche il più economico Oppo Find X3 Lite, in vendita addirittura a meno di 300 euro. Per conoscere da vicino i singoli prezzi, ricordatevi di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.