Gli italiani nel corso di queste settimane hanno dovuto affrontare una dura mazzata per i loro risparmi, a causa degli aumenti per le bollette di luce e gas. Come noto, le tariffe per l’energia elettrica e per le forniture di gas hanno toccato i loro picchi storici nel nostro paese, anche a causa del conflitto che perdura tra Russia e Ucraina.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

I tecnici e gli analisti economici hanno elaborato alcuni modelli per pesare l’impatto degli aumenti di prezzo sui risparmi dei cittadini italiani. Su base annua, i costi aggiuntivi per la componente energetica potrebbero portare ad una spesa sino a 1000 euro in più rispetto all’anno scorso. Le elaborazioni degli esperti sono ancora peggiori per partite IVA e professionisti: in questo caso i rincari potrebbero arrivare sino al 150% rispetto ai costi del 2021.

Il Governo è intervenuto sulla questione del caro energia, proponendo alcuni fondi per gli italiani e per i tagli alle bollette. Al primo investimento dal valore di 5 miliardi di euro in inverno si è ora aggiunto fondo aggiuntivo dal valore di 10 miliardi di euro.

Il pacchetto totale dal valore di 15 miliardi di euro ha portato a scenari favorevoli per i cittadini. Grazie a quest’investimento, infatti, gli italiani potranno beneficiare di un taglio del 10% sulle forniture della componente elettricità ed anche della componente gas rispetto al mese di marzo. Allo studio anche una riduzione dei costi delle forniture in vista della prossima stagione estiva, anche per favorire la ripresa dei consumi.