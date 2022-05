Come anticipato qualche giorno fa, la nota azienda automobilistica BMW ha finalmente presentato in veste ufficiale la versione restyling della BMW Serie 3. In particolare, sono stati svelati i modelli berlina e station wagon e dovrebbero essere ufficialmente disponibili nelle concessionarie a partire da luglio. Vediamo qui di seguito le novità principali.

La casa automobilistica BMW presenta ufficialmente la versione restyling della BMW Serie 3 sia berlina sia station wagon

Soltanto qualche giorno fa l’azienda automobilistica tedesca aveva pubblicato in rete un video teaser riguardante le sue nuove vetture. Ora, però BMW ha deciso di presentare ufficialmente il restyling della BMW Serie 3.

Dal punto di vista estetico e del design, possiamo notare soltanto alcune piccole modifiche sia sul frontale che sul posteriore. Tra queste, ci sono i fari Full LED frontali che ora dispongono di un design più sottile ed è anche possibile avere su richiesta i fari adattivi. Tutte le vetture dispongono comunque dei cerchi in lega da 17 pollici.

All’interno delle vetture troviamo tanta tecnologia. In particolare, è presente un grande pannello curvo che comprende sia la strumentazione digitale sia sistema di infotainment, che è basato sulla piattaforma iDrive 8. Nel caso si desiderasse un look più sportivo, si potrà scegliere i pacchetti M Sport e M Sport Pro.

Sia la berlina che la station wagon della BMW Serie 3 saranno distribuite in diverse versioni sia con motori a benzina, sia con motori diesel sia con tecnologia Plug-in. I prezzi partono da 43.900 euro per la berlina e da 45.000 euro per la station wagon.