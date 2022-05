Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per introdurre una serie di funzionalità pensate appositamente per gli utenti aziendali che eseguono WhatsApp Business.

Avevamo già parlato di un piano in abbonamento che avrebbe permesso di ottenere ulteriori funzionalità agli utenti aziendali. Oggi, grazie ai colleghi di WaBetaInfo, emergono ulteriori dettagli sul piano, che si chiamerà WhatsApp Premium.

WhatsApp Premium: ecco tutti i dettagli

In futuro, WhatsApp Business offrirà ai propri utenti un piano in abbonamento facoltativo, in pieno stile Twitter Blue per Twitter, tramite il quale gli account aziendali riceveranno funzionalità aggiuntive. Il piano in questione si chiamerà WhatsApp Premium (come detto sarà opzionale) e offrirà agli utenti Business che lo sottoscriveranno almeno un paio di opzioni aggiuntive.

La prima sarà sicuramente la possibilità di collegare un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente allo stesso account (in luogo dei 4 concessi dal piano standard), permettendo addirittura di rinominarli per evitare confusioni all’interno dei team di lavoro. L’altra opzione aggiuntiva che verrà messa a disposizione degli account “premium” di WhatsApp Business.

Stiamo parlando della possibilità di creare un link breve personalizzato, nel formato ”wa.me/nomeazienda”, che faciliterà il contatto dell’account dell’azienda stessa pur senza nasconderne il numero di telefono, che rimarrà comunque il vincolo principale dell’account. L’unica certezza è che il team di sviluppo sta lavorando per portare questo piano in abbonamento facoltativo in un futuro aggiornamento di WhatsApp Business beta. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.