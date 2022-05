Tutti gli utenti guardano a WhatsApp con particolare interesse nel corso di queste settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea si impone ancora una volta grazie ai suoi aggiornamenti. Gli sviluppatori, dopo aver lanciato le reaction e le nuove funzioni per le videochiamate, guardano ora ulteriore novità che riguardano le note vocali.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Lo strumento delle note audio è uno dei più apprezzati dagli utenti di WhatsApp. A breve questa funzione diventerà ancora più completa grazie al tool utile per la trascrizione testuale. In pratica, gli iscritti alla chat avranno la possibilità di “leggere” le note vocali in forma scritta.

Gli sviluppatori stanno in queste settimane lavorando al lancio di un algoritmo avanzato. Proprio quest’algoritmo della chat avrà la funzione di trasformare il contenuto multimediale di una nota vocale in forma testuale. L’algoritmo dovrebbe essere inoltre compatibile con tutte le lingue attualmente in uso sulla chat di messaggistica.

Gli sviluppatori di WhatsApp con quest’aggiornamento vanno a completare un percorso già intrapreso per riproduzione accelerata delle registrazioni vocali. Come per altre importanti novità, anche in questo caso la funzione è in via preliminare testata sulle versioni beta della chat.

In linea sempre con altri aggiornamenti della piattaforma di messaggistica, gli utenti riceveranno quest’upgrade sia sugli smartphone Android di recente produzione che sugli iPhone. L’attuale timeline line prevista dagli sviluppatori dovrebbe essere confermata con la funzione che arriverà prima su iPhone e poi, a stretto giro, anche sui dispositivi mobili con sistema operativo Android.