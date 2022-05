Arriverà tra soli pochi giorni ma molto probabilmente il suo lancio sarà limitato al mercato cinese. OPPO Pad Air, il nuovo tablet economico dell’azienda che sembra prendere spunto dai dispositivi Apple, non sarà destinato al mercato europeo. Le probabilità che l’azienda decida di rilasciare il dispositivo anche in Europa sembrano scarseggiare ma non è ancora certo. Nell’attesa di ricevere maggiori dettagli è comunque possibile soffermarsi sul design e le prestazioni del tablet OPPO.

OPPO Pad Air: ecco design e specifiche tecniche del tablet!

Il nuovo OPPO Pad Air avrà un display LCD con risoluzione FULLHD+ da 10,38 pollici e una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Il retro, invece, sarà sede di un sensore fotografico da 8 megapixel. OPPO Pad Air monterà un SoC Qualcomm Snapdragon 680 e una batteria da 7.100 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Il sistema operativo, infine, sarà Android 12.

Il lancio avverrà tra soli pochi giorni, OPPO annuncerà il dispositivo il 23 maggio durante un evento online. Il costo del tablet ammonterà a una cifra equivalente a circa 141,00 euro. Si tratterà dunque di un tablet economico che potrebbe attirare l’attenzione dei più e rappresentare una valida opzione contro i dispositivi più sofisticati.

OPPO aggiornerà quindi la sua linea di tablet con una versione low cost del dispositivo annunciato nel mese di febbraio.

Le specifiche tecniche del dispositivo qui riportate fanno riferimento esclusivamente alle indiscrezioni trapelate in rete. OPPO non ha ancora fornito informazioni su quelle che saranno le reali componenti del tablet ma l’attesa è ormai breve e il lancio potrà confermare l’attendibilità di quanto emerso in rete.