I clienti che decidono di sottoscrivere una ricaricabile con Iliad in queste settimane avranno a loro disposizione la tariffa Giga 120. La promozione prevede un pagamento pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet con le velocità massime.

Iliad si ritrova protagonista nel campo della telefonia mobile in Italia anche nel mese di maggio. Il gestore francese supera tutta la concorrenza con offerte davvero vantaggiose, sia per la telefonia fissa sia per la telefonia mobile.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 non rappresenta soltanto un’occasione sotto l’aspetto dei costi da ribasso e delle soglie di consumo. Con questa tariffa, gli abbonati riceveranno anche tre servizi a costo zero.

I clienti di Iliad che sottoscrivono questa promozione, ad esempio, avranno telefonate senza limiti verso l’estero. Gli utenti potranno comunicare con tutti gli amici e i parenti fuori dai confini nazionali senza spese extra rispetto ai regolari costi previsti per la ricaricabile di riferimento.

Anche la segreteria telefonica è completamente a costo zero per i clienti di Iliad. A differenza di quanto previsto da TIM, Vodafone e WindTre, il provider non prevede alcuna spesa aggiuntiva per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Gli utenti che convergono sulla Giga 120 avranno inoltre anche la garanzia della tecnologia 5G. La navigazione con le reti di nuova generazione per i clienti di Iliad sarà anch’essa a costo zero. Non sono previste quindi opzioni da aggiungere alla ricaricabile di riferimento.