Un motore magnetico-elettrico fai-da-te è un concetto ancora sconosciuto per molte persone. Ma ultimamente stanno arrivando molte notizie che riguardano questi motori fai-da-te, ed effettivamente sembra che esistano, almeno in America, persone in grado di costruirne uno da 0 per combattere l’aumento dei prezzi dell’energia che il mondo deve affrontare.

Molte persone stanno passando a fonti di energia alternative per alimentare la propria famiglia. Le fonti di energia alternative come l’energia eolica e solare sono di gran lunga le più popolari. Queste fonti di energia possono effettivamente rendere il proprietario di una casa più efficiente dal punto di vista energetico.

Tuttavia, i dispositivi che generano queste fonti di energia sono efficaci solo in determinate condizioni meteorologiche. Niente vento significa niente energia eolica e niente luce solare significa niente energia che proviene dal Sole.

Con un motore elettrico-magnetico, in teoria, non è necessaria alcuna fonte di energia esterna per alimentarlo. Inoltre, l’energia magnetica creata da questi motori continuerà a moltiplicarsi generando più elettricità utilizzabile di quella richiesta dalla tua casa.

Per questo motivo molte persone sono interessate a costruire il proprio motore magnetico elettrico fai-da-te. Sono disponibili più di alcuni manuali su internet che aiutano a costruire sistemi di pannelli solari e turbine eoliche. Ma se non vivi in ​​una zona in cui puoi ottenere luce solare o vento adeguati, questi dispositivi ad alta efficienza energetica non serviranno a nulla.

Sembra la risposta ad ogni problema

Se vivi in ​​queste aree, un motore magnetico ti trarrà il massimo vantaggio. Un motore elettrico magnetico utilizza due magneti per generare un movimento perpetuo. È il moto perpetuo che consente a questi motori di produrre energia senza alcuna interruzione.

Inoltre, è grazie al movimento perpetuo che questi motori sono in grado di alimentare la tua casa. Con il potenziale che possiede un motore elettrico magnetico può facilmente dimezzare la bolletta. Inoltre, l’energia generata è ecologica al 100%.

Un motore magnetico elettrico fai-da-te è un investimento una tantum che si ripaga rapidamente in pochi mesi.

Ricordiamo che in Italia non esiste questo tipo di motore, e non sappiamo nemmeno se effettivamente questi schemi proposti su Internet possano funzionare come descritto, ma proprio perché è impossibile verificare l’autenticità della notizia sconsigliamo la ricerca e l’utilizzo di questa forma di “energia infinita”.