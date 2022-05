Il National Resources Defense Council stima che quasi un quarto dell’energia utilizzata dalla tua casa viene consumata da dispositivi inattivi che non sono nemmeno accesi. Si stima che la famiglia media spenda tra i 210 e i 440 euro all’anno per dispositivi accesi che nemmeno utilizza.

La prima cosa da fare, è quella di scollegare ovviamente gli elementi che non stai utilizzando, utilizza le prese multiple per i dispositivi che sai utilizzare l’alimentazione quando è inattivo, regola le impostazioni di alimentazione su dispositivi come il computer o la TV e valuta la possibilità di acquistare timer per le prese per controllarne l’utilizzo.

Non sei sicuro di quali dispositivi stiano aggiungendo il carico inattivo maggiore alla tua bolletta energetica? Questi sono i primi 5 colpevoli, secondo l’NRDC.

Pompa di ricircolo dell’acqua calda

Collega la pompa di ricircolo dell’acqua calda a un timer e programmalo per spegnerla nei momenti in cui nessuno usa l’acqua calda, ad esempio nel cuore della notte.

Set-top box

Molte case hanno più di 3 dispositivi di intrattenimento collegati alla TV, il che porta a un maggiore consumo di energia. Prendi in considerazione la possibilità di scollegare box che non vengono utilizzate regolarmente, come quella nella camera degli ospiti.

Per i dispositivi che usi regolarmente, considera di collegare l’intero sistema di intrattenimento (set-top box, TV, altoparlanti, ecc.) a una presa multipla in modo che l’intero sistema possa essere spento in una volta.

Attrezzatura audio/visiva

I dispositivi audio come amplificatori, stereo e ricevitori sono abbastanza facili da scollegare quando non sono in uso. Questo semplice atto può farti risparmiare fino a 40 euro all’anno.

Ventole

Scollega le ventole quando non sono in uso e passa a una ventola con un timer in modo che non rimanga accesa tutta la notte mentre dormi.

Luci

Non c’è davvero bisogno di tenere una luce accesa quando non la usi. Spegni le luci quando non sono in uso o mettile su un timer in modo che si spengano automaticamente.