Si discute ogni giorno su quale possa essere la soluzione migliore secondo la telefonia mobile guardando a tutti i gestori disponibili sul mercato. Se prima erano in pochi ad essere garanzia di qualità, oggi c’è l’imbarazzo della scelta se si tirano in ballo anche i classici gestori virtuali.

CoopVoce è uno di quelli più amati in assoluto in virtù delle sue offerte ma soprattutto dei prezzi di queste ultime che ormai risultano tra i più bassi in circolazione. La linea Evolution è peraltro ancora disponibile con il solito costo mensile e con gli stessi contenuti che sembrano non finire mai.

CoopVoce: superata nettamente la concorrenza con le promozioni che trovate qui in basso, si parte da soli 4,99 €

Ricordiamo che queste offerte da parte di CoopVoce appartengono alla linea Evolution. Stiamo parlando di una famiglia di offerte che dura ormai da diversi mesi all’interno del sito ufficiale del gestore, il quale è riuscito a monopolizzare il mondo dei gestori virtuali.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS