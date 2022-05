A Maggio gli utenti possono risparmiare davvero moltissimo da Carrefour, grazie ad un volantino che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale, caratterizzato da prezzi economici sulla maggior parte dei prodotti, e la possibilità di approfittare di occasioni mai viste prima d’ora.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di carrefour, possono essere completati solamente nei negozi fisici, è bene sapere che i prezzi indicati non sono attivi online, per questo motivo sarà sempre necessario recarsi personalmente presso i punti vendita. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti nella loro variante completamente sbrandizzata, nel caso della telefonia mobile, oltre che essere accompagnati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour, le occasioni e le migliori offerte

Con il volantino Carrefour, gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, al suo interno si possono scovare incredibili occasioni e prezzi sempre più bassi tra cui sarà possibile scegliere per risparmiare. Una delle soluzioni più interessanti, pare essere legata al mondo dei ricondizionati, infatti è acquistabile l’ottimo iPhone X, al prezzo finale di soli 359 euro.

Le alternative legate al mondo Android, sono invece rappresentate da Xiaomi Redmi Note 10S a 219 euro, Galaxy A03s a 129 euro, Realme 8 a 169 euro, Oppo A74 a 199 euro, Galaxy A32 a 249 euro, oppure Alcatel 1S 2021 a soli 89 euro. Tutti gli sconti del volantino possono essere visionati direttamente a questo indirizzo.