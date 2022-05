Bridgerton 3: cambia tutto, personaggi fondamentali sostituiti dalle new entry

È tutto vero, Netflix tra pochissimo rilascerà la tanto attesa terza stagione della famosa serie tv Bridgerton. Nella nuova season accadrà di tutto, potete starne certi. ALLARME SPOILER, vi abbiamo avvertiti.

Bridgerton 3: la trama e i nuovi personaggi

La piattaforma che ospiterà Bridgerton il 15 maggio ha condotto l’evento denominato Netflix FYSEE. Durante questo sono stati presentati i lavori per le nomination agli Emmy, gli Oscar della tv USA. Qui Nicola Coughlan ha «giocato» proprio col suo doppio ruolo spoilerando: “Anch’io come Lady Whistledown ho tenuto il segreto. E adesso posso annunciare e confermare che al centro della prossima stagione ci saranno Penelope e Colin. Vedremo se la loro amicizia evolverà in qualcosa di diverso. È un segreto che ci siamo tenuti nella seconda stagione. Adesso è venuto il momento di rivelarlo”.

Insomma, Bridgerton 3 racconterà la storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Ennesima conferma: “È il momento dei #Polin! Lady Whistledown avvalorare che la terza stagione di Bridgerton si concentrerà su Colin Bridgerton e Penelope Featherington”. Nella sinossi si legge: “Colin Bridgerton è l’uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. Penelope Featherington adora da sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre il suo più profondo segreto, e si accorge di non conoscerlo affatto. Ma anche Penelope nasconde un segreto, e per Colin svelarlo sarà la sfida più intrigante.”

Detto ciò, è giunto il momento di passare alla novità imperdibile riguardante il cast. Ruby Sokes si sposterà su un’altra serie Netflix (Lockwood & Co) lasciando la sua Francesca Bridgerton ad Hannah Dodd.