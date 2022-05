Google è sempre al lavoro per migliorare i propri prodotti e implementare nuove funzionalità. In particolare, il prossimo grande cambiamento dei servizi offerti dall’azienda di Mountain View riguardare Android Auto.

Il sistema pensato per girare sui sistemi di infotainment delle vetture moderne cambierà drasticamente rispetto a come siamo abituati a conoscerlo. Infatti, Google vuole intervenire per migliorare l’usabilità e di conseguenza l’esperienza utente.

Per raggiungere i propri obiettivi, gli ingegneri di BigG hanno completamente rivisto l’interfaccia che ora risulta adattiva. Il sistema regolerà in automatico le proporzioni delle schede per adattarsi ad ogni tipologia di schermo disponibile sulla vettura.

Google sta lavorando per migliorare Android Auto e renderlo un sistema facile da usare e soprattutto funzionale per tutti gli utenti

Inoltre, la schermata sarà sempre divisa in due aree principali. Una sarà dedicata alla navigazione per permettere al guidatore di avere sempre la posizione sotto controllo. La seconda invece sarà dedicata ai comandi musicali e alla gestione delle chiamate e dei messaggi.

Quest’ultima sezione sarà posizionata sempre nella porzione di schermo più vicina al lato del guidatore per facilitare i comandi ed evitare di allontanare le mani dal volante. Inoltre, anche Google Assistant è stato ripensato per facilitare le interazioni con la voce e fornire risposte coerenti ed esaustive.

Inoltre, mentre il veicolo non è in marcia, gli utenti potranno navigare su internet e guardare YouTube. Queste feature permetteranno di migliorare l’intrattenimento ma sempre nel rispetto della sicurezza degli occupanti del veicolo. Purtroppo Google non ha confermato una data di rilascio dell’update ma siamo certi che arriverà a breve.