Uno dei fenomeni atmosferici che preoccupa di più chi abita in alcune zone degli Stati Uniti sono sicuramente i tornado. Nonostante la paura, ci sono però delle community anche abbastanza fitte di “cacciatori di tempeste”. Questa tipologia di fenomeni atmosferici è spesso la correlazione di temporali di grande entità, e i fulmini diventano quindi delle specie di “prede” per i cacciatori.

Tuttavia, in questo caso è stato il fulmine a far diventare preda uno dei cacciatori. Infatti, nella foto che avete visto in alto, un cacciatore di tornado nell’Iowa è stato braccato mentre girava la macchina in direzione di un fienile.

Cacciatore di tornado salvato dalla sua vecchia Toyota Prius

More Pi è il nome dello YouTuber nel video in basso e, come mostra il video, è stato infatti colpito da un fulmine. La carica elettrica ha colpito l’auto in corrispondenza dell’antenna posta sul tetto, per poi scaricarsi a terra da fondo dell’auto. Fortunatamente, la carrozzeria ha funto da scudo e il fotografo ne è uscito indenne.

La vecchia Toyota Prius presente nel video, però, è rimasta totalmente “fulminata”, riportando dei danni seri alle centraline per cui solo un esperto (e forse neanche) può risolvere la problematica.

Ci sono immagini riprese stesso dall’interno dell’auto, ma tantissimi appassionati sono alla ricerca di immagini da fuori, le quali risultano decisamente più accattivanti. Uno dei cacciatori presenti vicino all’evento ha anche ripreso dall’esterno il momento preciso in cui la scarica elettrica colpisce l’auto e si scarica a terra poi dopo.