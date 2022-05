In America uno dei fenomeni metereologici più studiati in assoluto sono senza dubbio i tornado, le trombe d’aria potentissime ed in grado di distruggere intere cittadine sono da sempre saltate all’occhio degli studiosi ed in particolare dei cacciatori di tempeste, i quali ogni qualvolta si presenti l’occasione, la colgono per poter effettuare riprese a dir poco incredibili.

Ovviamente questi soggetti sanno tutto ciò che c’è da sempre in merito a questi fenomeni in modo da avere un comportamento utile a prevenire incidenti anche potenzialmente e probabilmente mortali.

Non tutto però si può prevedere, ed è proprio quello che ha sperimentato lo youtuber More Pi, il quale mentre si apprestava a spostare la sua auto davanti ad un tornado è stato colpito con tutta la vettura da un fulmine.

L’accaduto e la ripresa

Lo Youtuber era a bordo della sua Toyota Prius quando un fulmine ha colpito in pieno la vettura, grazie però alla vettura stessa l’uomo è rimasto completamente illeso, le auto infatti se attraversate da imponenti scariche elettriche si comportano da gabbia di Faraday, il principio fisico è molto semplice, la corrente elettrica segue sempre la strada più veloce per scaricarsi a terra (che sarebbe il polo positivo della differenza di potenziale), dunque non tocca l’uomo e preferisce la carrozzeria.

L’auto invece è stata letteralmente fritta, la centralina completamente bruciata ha obbligato l’uomo a ricorrere al carro attrezzi per farla portare via, il video che riprende l’intera scena toglie il fiato, si vede chiaramente la scarica elettrica centrare l’antenna dell’automobile.