TIM rappresenta una soluzione sempre vantaggiosa anche nel settore dell’intrattenimento e della streaming tv. Gli abbonati che decidono di attivare una promozione televisiva con il gestore italiano possono scegliere il servizio TIMvision, la piattaforma che assicura serie tv e film in esclusiva a costi vantaggiosi.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di maggio

Per ampliare la sua offerta streaming, TIM ha previsto anche una serie di vantaggi aggiuntivi alla sua tariffa base di TIMvision. Gli abbonati, ad esempio, potranno attivare in maniera contestuale un ticket per DAZN. TIM, insieme a TIMvision, garantisce agli abbonati la possibilità di attivare un ticket per la tv streaming che prevede tutte le partite di Serie A in esclusiva, anche per le prossime stagioni.

Sempre in maniera contestuale a TIMvision, gli utenti potranno ricevere anche l’esclusiva della Champions League. Nelle prossime stagioni, infatti, oltre alla partnership di DAZN, il gestore garantirà anche un accordo con Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

La proposta attuale di TIMvision prevede un costo davvero vantaggioso per tutti i clienti, per un totale di 29,99 euro. La promozione di TIMvision prevede anche la dotazione del TIMvision Box completamente a costo zero.

La sorpresa di questi ultimi giorni è inoltre doppia. Gli abbonati che scelgono TIMvision potranno anche ricevere Netflix a costo zero. Ciò significa che nel pacchetto di TIMvision al semplice costo mensile di 29,99 euro, gli utenti troveranno anche un account per Netflix per il pieno accesso alla galleria di serie tv e film del colosso americano.