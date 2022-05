Sky Rojo 3: nel cast della nuova stagione sbarcherà un personaggio mai visto prima

È ufficialmente iniziata la produzione di Sky Rojo 3 e vedrà partecipare un nuovo personaggio inatteso nella stagione precedente. La storia ruota attorno alla fuga di tre prostitute da un night club dopo essersi ribellate al loro sfruttatore e la sua trama nella season 3 partirà ben sei mesi dopo il finale della seconda. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) “scoprono che la pace è solo un’illusione tra momenti di terrore“ (sinossi). La loro vita migliorerà chiudendo i conti con Romeo (Asier Etxeandia).

Sky Rojo 3: il cast, la trama e la sorte della terza stagione

Il co-creatore Álex Pina settimane fa disse: “Al momento abbiamo scritto e girato due stagioni con un finale aperto. È in base alla costruzione dei personaggi che si decide se ci sarà un’altra stagione o no. La storia, alla fine, è il meno”.

Come dicevamo, nella sinossi si legge: “I nuovi episodi si svolgeranno sei mesi dopo l’ultima battaglia, Coral, Wendy e Gina scoprono che la pace è solo una falsa sensazione tra periodi di terrore. Quando la loro nuova vita esplode in mille pezzi, le ragazze capiscono che il passato torna sempre e che se vogliono essere veramente libere devono finirlo. O cos’è lo stesso, con Romeo.”

Chi ci sarà nel cast di Sky Rojo 3? Compariranno nuovamente Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy) e Yany Prado (Gina) affiancate dagli antagonisti interpretati da Miguel Ángel Silvestre (Moisés), Asier Etxeandia (Romeo) e Enric Auquer (Christian). Ma non solo, perché il 9 febbraio 2022 è emersa una notizia inaspettata: la prima new entry nel cast. Parliamo di Rauw Alejandro, cantante nato nel 1993 di origini portoricane e cresciuto negli Stati Uniti. Famoso in Spagna per il suo primo album Afrodisiaco uscito nel 2020.