Sky nelle prossime settimane avrà tanti esclusive da proporre a tutti i suoi abbonati. Oltre alle tre partite previste per l’ultima giornata di Serie A, la tv satellitare sarà in prima linea per le coppe europee con le finali di Europa, Conference e Champions League. Le esclusive proseguiranno poi con i motori, l’NBA e il grande tennis.

Sky, le grandi offerte smart per fine stagione

Il 2022 è stato per Sky un anno spartiacque. A causa della non esclusiva totale per la Serie A, la piattaforma satellitare ha applicato una politica commerciale molto aggressiva, volta a favorire i costi da ribasso.

Ancora oggi, una grande esclusiva per gli utenti di Sky è garantita dal ticket Calcio. Questo pacchetto sarà disponibile per gli abbonati ad un costo mai visto prima: i clienti, infatti, si troveranno a pagare soltanto 5 euro al mese. Occasione ancora più vantaggiosa per gli attuali abbonati: in caso di iscrizione al programma Extra, infatti, il pacchetto può essere anche a costo zero per ben tre mesi.

La soluzione più ricca per i clienti di Sky è quella relativa al pacchetto Sport. Il ticket che comprende le partite della Champions League più altri eventi come Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

I nuovi listini smart pensati da Sky prevedono novità anche per il Cinema e per l’intrattenimento. Per il Cinema gli utenti si troveranno a pagare soltanto 10,90 euro al mese, mentre nel secondo caso i clienti pagheranno soltanto 14,90 euro al mese. Tutti i nuovi clienti riceveranno inoltre il decoder Sky Q completamente a costo zero.