WindTre continua a sfidare i suoi rivali a colpi di offerte particolarmente economiche. Il suo pacchetto di tariffe operator attack propone, infatti, fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione a un costo massimo di soli 8,99 euro l mese. I nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei gestori selezionati da WindTre possono quindi scegliere una delle offerte attualmente in listino e richiederne l’attivazione così da avere la possibilità di ottenere degli ottimi contenuti. L’offerta migliore del mese di maggio è rivolta a tutti i clienti Iliad e MVNO: ecco i dettagli!

Passa a WindTre: ecco l’offerta più conveniente di questo mese!

L’offerta più conveniente di questo mese è la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay che, a un costo di soli 8,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata soltanto online, attraverso l’apposita pagina presente sul sito ufficiale del gestore, che permette di richiedere la tariffa esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La WindTre GO 150 Flash + Digital è in versione Easy Pay. Quindi, i nuovi clienti dovranno sostenere la spesa prevista per il rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La scelta della modalità di pagamento dovrà avvenire durante l’attivazione dell’offerta e sarà fondamentale al fine di poter completare l’acquisto della nuova SIM.