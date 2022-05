In casa Mercedes sta per verificarsi un evento grandioso, ovvero i festeggiamenti per i 55 anni delle attività della divisione sportiva del marchio della stella a tre punte. Stiamo parlando di AMG, marchio famosissimo improntato sulle vetture sportive rielaborate direttamente dal marchio Mercedes. Per celebrare alla grande l’evento, Mercedes ha deciso di ampliare quella che è la gamma di auto 2022, mettendo a disposizione un allestimento particolare definito “Edition 55“.

Mercedes celebra i 55 anni di AMG con alcuni modelli in versione Edition 55

Questo sarà destinato solo ad alcuni modelli presenti nel listino, i quali andranno a succedere alla Classe G 63 Edition 55 già vista nel passato recente. Il costruttore tedesco annuncia quindi l’arrivo di altre sei auto marchiate a fuoco dall’allestimento “Edition 55”. Stiamo parlando rispettivamente di auto come la A 45 4MATIC, la A 45 S 4MATIC, la CLA 45 4MATIC e la CLA 45 S 4MATIC. Proprio queste ultime due verranno proposte sia in versione coupé che Shooting Brake.

Tutti i modelli appena citati verranno proposti con un prezzo superiore rispetto a quello di listino pari a circa 12.614 € per quanto riguarda le versioni “45″. Il sovrapprezzo sarà di 14.280 € invece per le versioni “45 S“.

Saranno davvero interessanti i pacchetti in questione, come l’offerta di tonalità metallizzate come il Cosmos Black e il Digital White. A concedere un look ancora più aggressivo saranno anche i cerchi forgiati a razze incrociate nella colorazione grigio titanio da 19″ oltre ai vari marchi Edition 55 diffusi insieme a quelli AMG.

Ci saranno tanti dettagli estetici in nero lucido come gli inserti nei pannelli sottoporta, le modanature e anche per quanto riguarda gli specchietti retrovisori esterni. Non mancherà poi il pacchetto aerodinamico che include uno splitter anteriore più grande e alcuni film aggiuntivi oltre all’alettone posteriore.