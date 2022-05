I prezzi del volantino MediaWorld raggiungono livelli incredibili, ed imprevedibili, avendo infatti la certezza di riuscire a mettere le mani su prodotti sempre più economici, con i quali è comunque possibile godere di prestazioni elevate.

Il risparmio è di casa da MediaWorld per tutti coloro che vorranno appoggiarsi alla corrente campagna promozionale, la quale come al solito risulta essere attiva ovunque in Italia, e direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda il pagamento delle spese di spedizione, potrebbe essere necessario aggiungere un piccolo contributo al valore effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: grandiose offerte per tutti

La migliore tecnologia è a Tasso Zero da MediaWorld, fino al 26 maggio 2022, infatti, tutti i consumatori si ritrovano sa poter accedere ad un elevato numero di prodotti a prezzi sempre più bassi ed economici.

Gli smartphone sono come al solito al centro della corrente campagna, sebbene lo siano in quantità ridotta. I modelli coinvolti sono infatti Oppo A54s a 179 euro, Galaxy A52 a 249 euro, il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo è addirittura di soli 499 euro, senza dimenticarsi degli ottimi Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 269 euro, Redmi Note 10 5G a 179 euro, Redmi Note 11 Pro 5G a 349 euro, per finire con Apple iPhone 11, un terminale in vendita da ormai un paio d’anni, ma comunque performante e dal prezzo di 599 euro.

