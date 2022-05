Expert vuole superare tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendosi come più valida alternativa, e cercando di convincere con un risparmio che travalichi le più rosee aspettative.

Le offerte del volantino sono veramente incredibili per tutti i consumatori, coloro che vorranno effettivamente accedere e fruire dell’ottima soluzione, devono comunque pensare che sarà possibile collegarsi fisicamente al sito ufficiale, in modo da poter ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo (inteso come pagamento delle spese di spedizione).

Expert: questi sono i nuovi prezzi del momento

Il regalo pensato da Expert è davvero incredibile, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di mettere le mani su una sedia da gaming targata Nacon, a titolo completamente gratuito (quando il valore commerciale è di 149 euro), mediante l’acquisto di un notebook tra quelli selezionati dall’azienda.

All’interno del medesimo volantino sono comunque disponibili tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti, quali possono essere Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo si aggira attorno ai 499 euro, scendendo poi verso Xiaomi Redmi Note 11, Galaxy A22, Honor X7, Realme C11 e similari.

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone Apple, potranno decidere di puntare dritti verso iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo sale direttamente a 1399 euro, ma anche iPhone 11 a soli 519 euro, oppure la più giusta via di mezzo, individuata nell’iPhone 13, da 899 euro. Le altre occasioni del volantino le trovate in esclusiva a questo link speciale.