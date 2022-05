Uno dei maggiori pericoli con cui goni utente dotato di smartphone deve tirare i conti ogni giorno è costituito dai malwares, i piccoli software malevoli infatti pullulano nel web e hanno l’obbiettivo di colpire il maggior numero di utenti possibile, ovviamente la preda sono i dati contenuti in memoria come contatti, passwords e codici di sicurezza per accedere ai conti correnti.

Per diffondersi questa tipologia si software sfrutta come vettori delle app camuffate a prima vista come legittime, salvo poi una volta installate rivelarsi per la loro vera natura, assumono infatti il controllo del device e iniziano a inviare tutta la refurtiva al proprio creatore presso un server privato, il quale potrà poi analizzare tutto il bottino con comodo.

Onde evitare questa tipologia di problema il consiglio migliore è quello di scaricare applicazioni solo da fonti certificate come il Play Store di Google.

App in grado di violare il vostro conto corrente