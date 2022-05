Da un paio di giorni è è disponibile al download un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, che giunge alla versione 2.22.11.16, e nasconde una novità legata alla funzionalità messaggi effimeri.

Sembra, infatti, che il team di sviluppo di WhatsApp stia lavorando a una nuova schermata introduttiva per la modalità sopracitata. Scopriamo qualche dettaglio in più.

WhatsApp vuole migliorare i messaggi effimeri

Dopo la nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato testuali, il cui rilascio ai beta tester è iniziato in seguito all’arrivo della versione 2.22.11.13 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo di WhatsApp sta parallelamente continuando a lavorare per migliorare e completare la funzionalità messaggi effimeri.

Con la nuova versione 2.22.11.16 dell’applicazione registriamo ulteriore passo in avanti per la funzionalità, che si aggiunge a quello messo in mostra con la versione beta 2.22.11.11 di qualche giorno fa, che nascondeva la possibilità di attivare i messaggi effimeri in più chat preesistenti in una volta sola.

Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, scopriamo che WhatsApp introdurrà presto una nuova schermata introduttiva per i messaggi effimeri ma che, al momento, il tutto è ancora in fase di pieno sviluppo. Per quanto possa risultare azzardato trarre delle conclusioni sulle indicazioni che ci può effettivamente fornire questa schermata, avendo seguito lo sviluppo passo dopo passo della funzionalità messaggi effimeri, possiamo provare a dare un minimo di interpretazione.