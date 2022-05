Le offerte del volantino Unieuro mandano letteralmente in estasi gli utenti, grazie alla presenza di sconti speciali su ogni singolo acquisto effettuato, nonché comunque una serie di prodotti in fortissima promozione, almeno rispetto al valore originario di listino.

La campagna promozionale è a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale, ciò sta a significare che i prezzi bassi sono da considerarsi validi in esclusiva nei singoli negozi in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Proprio quest’ultimo estende al massimo le disponibilità, in termini di accessibilità globale, con consegna gratuita della merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: le offerte sono sempre più interessanti

Il volantino che Unieuro sta proponendo nel periodo attuale, rappresenta indiscutibilmente una delle più interessanti promozioni, con le quali è possibile acquistare qualsiasi smartphone di fascia di prezzo, avendo la certezza di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Uno dei migliori prodotti in circolazione, quale è appunto il Galaxy S22, può essere comprato ad esempio a 929 euro, un prezzo che si avvicina al listino, ma resta abbastanza soddisfacente. Nell’eventualità in cui si volesse optare per un modello più economico, la scelta potrà ricadere direttamente sul Galaxy S21+, il cui prezzo di soli 699 euro, lo rende sicuramente appetibile ai più.

Riducendo infine il prezzo da pagare per l’acquisto di uno smartphone, ecco arrivare i vari Oppo Reno6 Pro (599 euro), come anche Honor X7/X8, Redmi Note 10 5G, Redmi 9C, Motorola Edge 20 Lite, Oppo A16, Oppo A96, Wiko Power U20, Realme C25Y, Realme C21Y e similari.