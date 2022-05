Iliad: offerte shock con 120GB in 5G gratis, ecco le promo che battono TIM

Iliad in questo momento propone una vasta scelta per quanto riguarda le offerte ma soprattutto gli ambiti. Non riguardano infatti solo il mobile visto che c’è anche la fibra ottica con i suoi 5 gigabit al prezzo di 15,99 euro al mese per i già clienti e 23,99 euro viceversa.

Continua a dare grande soddisfazione anche l’offerta da 120 giga con il 5G gratis, quella per gli smartphone che comprende anche i minuti ed SMS senza limiti al prezzo mensile di soli 9,99 € al mese per sempre.

Iliade: arriva una nuova multa da parte dell’antitrust, il gestore i discolpa

È arrivata una nuova multa da 1,2 milioni di euro per Iliad vista la mancanza di trasparenza in merito al 5G. Il gestore però avrebbe diffuso un comunicato nel quale scarica le sue responsabilità. Il provider aveva infatti proposto anche un rimborso per i clienti, ma tutto ciò a quanto pare non è servito a nulla.

Questo il comunicato di Iliad che ne chiarisce la posizione:

“La sanzione che Agcm ha deciso di imporre a iliad riguarda la sola modalità con cui l’operatore fornisce le informazioni sulle aree territoriali coperte dal 5G e i device compatibili con questa tecnologia. Ci sembra una decisione ingiustificata, considerati lo spirito di collaborazione sempre mostrato e le numerose soluzioni proposte da iliad in fase di confronto con Agcm, oltre che profondamente ingiusta, soprattutto tenendo conto del fatto che iliad agisce costantemente con grande attenzione verso gli utenti e comunica queste stesse informazioni in modo ben più trasparente rispetto a quanto facciano i competitor.”