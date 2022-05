Un numero elevatissimo di prodotti è in forte promozione da Coop e Ipercoop, gli utenti sono fortemente interessati all’acquisto di altri prodotti di tecnologia generale, con riduzioni importanti rispetto ai principali listini del periodo.

L’accesso alla suddetta soluzione è disponibile praticamente ovunque in Italia, senza differenze o costi aggiuntivi, a prescindere dalla provenienza geografica, o dislocazione territoriale. E’ bene ricordare che i prodotti sono perfettamente acquistabili anche sul sito ufficiale, il quale prevede la consegna gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte e prezzi per risparmiare al massimo

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti hanno indubbiamente la possibilità di mettere mano ad un volantino pieno zeppo di occasioni incredibili, applicate su smartphone dalle ottime prestazioni, ma dal prezzo relativamente ridotto.

Il modello di cui vogliamo effettivamente consigliare l’acquisto, è senza dubbio il Samsung Galaxy A53, un terminale in vendita da poco tempo, ma caratterizzato da un prezzo di soli 449 euro, e prestazioni decisamente interessanti.

Non mancano poi offerte interessanti anche più economiche, vedasi ad esempio oppo Find X3 Lite, disponibile a meno di 300 euro, per scendere infine verso i più economici Galaxy A03, Realme C11 o anche un buonissimo Motorola Moto E40. Tutti questi prodotti sono acquistabili in ogni negozio fisico di Coop e Ipercoop, come anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Se volete conoscere il volantino da vicino, potete collegarvi proprio all’e-commerce aziendale.