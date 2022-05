Gli sconti di Comet sono letteralmente da paura, all’interno dell’ultimo volantino dell’azienda esiste la possibilità di approfittare di un numero crescente di riduzioni di prezzo, le quali riescono a convincere i clienti all’acquisto di nuovi prodotti.

Il risparmio è notevole su tantissimi modelli inclusi in catalogo, tra questi ad esempio gli smartphone, con accessibilità garantita in ogni negozio sul territorio, alla stessa stregua del sito ufficiale dell’azienda. L’e-commerce è il mezzo ideale per riuscire a ricevere gratis la merce presso il domicilio, poiché è prevista la consegna gratuita, al solo superamento dei 49 euro di spesa.

Comet, che offerte speciali: tutti i prezzi da non perdere

Offerte e prezzi sempre più bassi sono stati attivati da Comet nel periodo corrente, grazie alla recente campagna promozionale intitolata TecnoSconti, e pronta a far risparmiare sempre più utenti sul territorio nazionale.

L’attenzione, a differenza di quanto stiamo vedendo ad esempio da Unieuro, è mirata più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile, dove si posizionano ottimi smartphone dal rapporto qualità/prezzo conveniente. I due più fulgidi esemplari del concetto appena espresso, sono sicuramente Apple iPhone 11, disponibile a 599 euro, passando anche per il più recente Galaxy S21 FE, un terminale quasi perfetto, con un prezzo finale che non supera i 449 euro.

Le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime, di conseguenza non dovete assolutamente mancare gli ultimi sconti racchiusi all’interno di questo volantino.