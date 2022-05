Uno dei mestieri più adrenalinici del mondo è senza alcun dubbio quello di dare la caccia ai tornando, le straordinarie quanto mozza fiato e allo stesso tempo letali formazioni temporalesche che si abbattono sul suolo durante gli eventi particolarmente potenti legati a nuvole chiamate Cumulonembi.

Chi fa questo lavoro ovviamente sa quello che fa e sa come muoversi, indubbiamente serve avere una giusta conoscenza del fenomeno e avere un’attrezzatura adeguata, in modo da ridurre il rischio di avere problemi che nel caso dei tornado possono portare facilmente alla perdita della vita.

A quanto pare però non si può essere pronti veramente a tutto, ed è proprio quello che ha sperimentato lo Youtuber cacciatore di tempeste More Pi, il quale mentre girava la sua auto, una Toyota Prius, è stato colpito da un fulmine, scena ripresa a video.

La sequenza

Il fulmine ha colpito in pieno l’auto a partire dall’antenna presente sul tettuccio, per poi investire tutta la carrozzeria e scaricarsi a terra dal fondo dell’auto, quest’ultima è stata letteralmente fritta dal fulmine, l’uomo invece non ha riportato alcun danno, evento legato al fatto che le automobili quando colpite da scariche elettriche, si comportano come gabbie di faraday, sono il mezzo più veloce che ha la corrente per scaricarsi a terra, motivo per cui l’uomo non è stato minimamente toccato.

L’uomo è riuscito a riprende anche il momento in cui il fulmine colpisce l’auto, il video è davvero impressionante.