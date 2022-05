Il mondo del web si sa è un universo pieno di numerose possibilità e risorse a cui ogni utente può liberamente accedere tramite il proprio PC ed un browser, laddove sono presenti però delle possibilità, sono presenti allo stesso modo anche dei pericoli che, mettono sotto torchio costante tutti coloro che frequentano il luogo più connesso del mondo.

Generalmente i vari pericoli prendono corpo in numerose tipologie di minacce, dai malware ai trojan senza ovviamente dimenticare il phishing, tutti pensati per impadronirsi di informazioni importanti legate alle vittime, ad esempio parliamo di passwords, codici di accesso OTP e indirizzi mail.

Può capitare dunque, soprattutto se si è utenti inesperti, di essere violati e di vedere le proprie passwords finire online disponibili per chiunque, se avete paura che possa essere successo anche a voi, ecco come verificare in pochi semplici passi.

Un sito dedicato

Esiste una piattaforma dedicata chiamata “Have I been Pwned ?” che consente di verificare direttamente se le vostre password circolano nel web, basta accedere alla pagina da Google e digitare la stringa di cui vogliamo essere sicuri, il sito verificherà non solo se la password circola in rete, ma anche il numero di volte in cui è stata visualizzata.

Tutto ciò è merito di numerose collaborazioni con varie agenzie governative che contribuiscono ad aggiornare periodicamente la pagina fornendo tutti i database che si scoprono essere stati violati durante un attacco di tipo data breaching.

Se dunque doveste avere dei dubbi, vi basterà recarvi su tale pagina e digitare tutto ciò di cui volete essere sicuri.