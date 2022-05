Auto più veloci al mondo: la classifica delle prime 10 è spaventosa

Quando si vede un’auto sportiva, si pensa subito a quanto sia veloce e a quanto pare ce ne sono davvero alcune che possono raggiungere velocità spaziali.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di stilare una classifica che comprende le 10 auto più veloci in assoluto. Stiamo parlando di veicoli in grado di superare di gran lunga i 350 km/h, velocità davvero pazzesca se si pensa che mediamente una Ferrari arriva intorno ai 340 km/h.

Auto più veloci: questa è la classifica definitiva con le 10 auto più rapide

Parlando di auto davvero veloci, non si tende a calcolare le Aston Martin. La Valkyrie però sarebbe una di quelle più rapide visto che riesce a raggiungere addirittura la velocità massima di 402 km/h. Stiamo parlando di un motore V12 6.5 aspirato, il quale nasce direttamente dall’esperienza in Formula 1.

Segue poi il maschio Bugatti, il quale monopolizzerà questa classifica con alcune auto. La Veyron è È davvero storica per essere stata forse la prima a superare i 400 km/h con i suoi 408,47 km/h.

Segue il modello Supersport della Bugatti, il quale è più leggero di circa 60 kg e con 200 cavalli in più rispetto al esemplare precedente. In questo caso la velocità massima arriva a 434 km/h.

Vero mostro in termini di velocità massima è il marchio Koenigsegg il quale con la Agera RS arriva addirittura a toccare la velocità massima di 447.49 km/h grazie a 1.300 CV di potenza.

Ecco poi ancora una volta la Bugatti, questa volta nella versione Chiron Super Sport 300+. La velocità massima di questo esemplare da 1600 cavalli arriva a 490,48 km/h.

Non si può poi tirarsi indietro dal tessere le lodi del marchio Hennessey che con la sua Venom F5 arriva addirittura a 500 km/h.

Ancora una volta poi eccola Koeniggsegg con la Jesko Absolut, la quale grazie 1600 cavalli e 1500 Nm di coppia tocca i 531 km/h.

Tuatara poi mette in mostra un’automobile che definire veloce sarebbe di sfogo. In questo caso il modello SSC Tuatara tocca addirittura i 532.93 km/h.