Unieuro racchiude in un volantino veramente pazzesco alcune delle migliori offerte ed occasioni del periodo, riuscendo a garantire agli utenti la possibilità di risparmiare al massimo, spendendo sempre meno sui vari acquisti effettuati.

Il volantino che ogni utente potrà effettivamente raggiungere, risulta essere disponibile ovunque sul territorio, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale. In questo caso, va ricordato, la spedizione presso il domicilio sarà da ritenersi gratuita per ogni ordine il cui valore complessivo sia immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: le occasioni e le offerte da non credere

Innumerevoli smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, grazie ad un volantino decisamente arricchito di prezzi bassi e convenienti tra cui poter scegliere. I modelli più numerosi appartengono chiaramente alla fascia media della telefonia mobile, con soluzioni del calibro di Realme 8, Realme C35, Realme C25Y, Motorola Edge 20 Lite, Wiko Power U20, Vivo Y33s, Galaxy A32, Honor X7 e X8, per spaziare poi fino allo Xiaomi 11T o il Redmi note 10 5G.

Nel momento in cui l’occhio dovesse cadere verso la fascia ancora più alta, allora la scelta potrà essere un Oppo Reno6 Pro da 599 euro, oppure Galaxy S21+ a 699 euro, per finire con il più recente e performante Galaxy S22 a 929 euro. Questo è un piccolo estratto dell’ottimo volantino di casa Unieuro, se siete curiosi di conoscerlo da vicino, consigliamo di aprire al più preso il sito ufficiale.